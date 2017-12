IS reklamiert Selbstmordattentat nahe Geheimdienstbüro in Kabul für sich

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat sich zu dem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul bekannt.

Der Attentäter habe ein Geheimdienstbüro angegriffen und etwa 30 Menschen getötet, hieß es in der Mitteilung über die üblichen Kanäle im Internet. Ein Sprecher des afghanischen Innenministeriums hatte von sechs Todesopfern gesprochen. Die meisten seien Insassen eines vorbeifahrenden Autos gewesen. Der Attentäter habe sich am Montagmorgen auf der Straße in die Luft gesprengt. Er soll ein Teenager gewesen sein. In der Nähe des Tatorts liegen auch die US-Botschaft und das Nato-Hauptquartier. (dpa)

Mehr lesen - "Nichtmal genug für Kaffee": Britische Soldaten in Afghanistan erhalten je 1,-Pfund zu Weihnachten