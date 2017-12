Snowden präsentiert "Anti-Spionage"-App gegen Eindringlinge

© Freedom of the Press Foundation / YouTube Snowden präsentiert "Anti-Spionage"-App gegen Eindringlinge

Der ehemalige US-Geheimdienstler Edward Snowden, der nach seinen Leaks über die Massen-Abhörungsprogramme der US-Geheimdienste in Russland Asyl erhielt, hat eine neue mobile Anwendung namens Haven vorgestellt. Sie soll es Nutzern ermöglichen, ihre Häuser und Grundstücke aus der Ferne zu überwachen, so die Webseite der NGO Freedom of the Press Foundation, die als Co-Entwickler der App gilt.