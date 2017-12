Ägyptische Sicherheitskräfte töten mehrere Terroristen

Ägyptische Sicherheitskräfte haben eigenen Angaben zufolge neun Terroristen getötet, die in an Anschlägen auf der unruhigen Sinai-Halbinsel beteiligt gewesen sein sollen. Polizisten seien am Sonntagmorgen nahe einem Unterschlupf im nordägyptischen Nildelta in eine Schießerei geraten und hätten die Männer getötet, teilte das Innenministerium mit. Angaben zu Opfern auf Seiten der Polizei wurden nicht gemacht.