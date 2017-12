Weltgrößtes Amphibienflugzeug absolviert Jungfernflug in China

In China hat am Sonntag das weltgrößte Amphibienflugzeug seinen Jungfernflug absolviert. Die in der Volksrepublik entwickelte Maschine vom Typ AG600 kann bis zu 50 Menschen transportieren. Sie kann auf klassischen Flugplätzen und auf dem Wasser starten und landen und hat eine Reichweite von 4.500 Kilometern.