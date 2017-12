Mindestens sieben Zivilisten sterben durch Sprengfalle in Südafghanistan

Quelle: Reuters

Bei der Explosion einer an einer Straße versteckten Bombe sind in der südafghanischen Provinz Helmand mindestens sieben Zivilisten ums Leben gekommen. Der Kleinbus sei am Morgen auf dem Weg in die Provinzhauptstadt gewesen und im Mardscha-Bezirk in die Sprengfalle geraten, sagte am Sonntag ein Mitglied des Provinzrats, Mirsa Hussain Alisada. Provinzsprecher Omar Swak sagte, es seien insgesamt zehn Menschen verletzt und getötet worden.