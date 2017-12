Türkei: Weitere 2.700 Entlassungen im Zusammenhang mit dem Putschversuch

In der Türkei sind im Zusammenhang mit dem Putschversuch von Mitte 2016 weitere rund 2.700 Menschen aus dem Staatsdienst entlassen worden. Es handele sich dabei um Personen mit Verbindungen zu Terrorgruppen und Terrorstrukturen, die sich gegen die nationale Sicherheit der Türkei richteten, hieß es in einem Eintrag im Amtsblatt vom Sonntag. Entlassen worden seien unter anderem Soldaten, Lehrer und Mitarbeiter von Ministerien.

Seit dem Putschversuch wurden in der Türkei mehr als 50.000 Menschen wegen des Vorwurfs der Verbindungen zu dem Prediger Fethullah Gülen festgenommen. Rund 150.000 Mitarbeiter im Militär sowie im öffentlichen und privaten Sektor wurden entlassen. Die Regierung in Ankara wirft dem seit dem Jahr 1999 in den USA lebenden Prediger vorn, Drahtzieher des gescheiterten Militärputsches zu sein. Fethullah Gülen weist die Vorwürfe zurück. (Reuters)

