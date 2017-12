Bundesregierung beginnt mit Errichtung von Jugendheimen in Marokko

Quelle: Reuters Bundesregierung beginnt mit Errichtung von Jugendheimen in Marokko

Die Bundesregierung hat mit dem Aufbau zweier Jugendheime in Marokko begonnen. In diesen "sollen sowohl einheimische, nicht migrierte Straßenkinder betreut und zurückkehrende Minderjährige aus Deutschland aufgenommen werden", berichtete die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf das Bundesinnenministerium. "Die Betreuungseinrichtung soll sowohl freiwillig zurückkehrenden Ausreisepflichtigen unter 18 Jahren als auch zwangsweise Zurückgeführten, insbesondere jugendlichen Straftätern, offen stehen."