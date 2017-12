Philippinische Behörden befürchten 37 Tote nach Brand in Einkaufszentrum

Nach einem Brand in einem Einkaufszentrum in Davao auf den Philippinen könnten nach Angaben der Behörden 37 Menschen ums Leben gekommen sein. Das Feuer war am Samstagmorgen in der NCCC Mall of Davao ausgebrochen. Zahlreiche Menschen wurden von den Flammen eingeschlossen.