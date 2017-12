Venezuela erklärt Brasiliens Botschafter zur "unerwünschten" Person

Die Spannungen des sozialistischen Venezuela mit seinen Nachbarländern verschärfen sich. Der brasilianische Botschafter Ruy Pereira wurde von der neuen Volksversammlung zur "persona non grata" erklärt. Auch der Geschäftsträger der kanadischen Botschaft, Craib Kowalik, wurde zur unerwünschten Person erklärt. Beide Länder hatten Präsident Nicolás Maduro wiederholt schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.

Das brasilianische Außenministerium erklärte am Samstag: "Diese Entscheidung zeigt einmal mehr den autoritären Charakter der Regierung von Nicolás Maduro und das Fehlen jeglicher Bereitschaft zum Dialog." Wie das Portal "O Globo" berichtete, war Pereira am Freitag zu den Weihnachtsfeierlichkeiten in seine Heimat gereist und durfte nicht mehr nach Caracas zurückkehren.

Diplomatische Spannungen hat Venezuela auch mit Kolumbien und Peru. Das Land kann vor allem auf die Unterstützung von Russland, China, Kuba und Bolivien bauen. Es ist aber faktisch pleite, trotz der größten Ölreserven der Welt. Durch eine Hyperinflation verschärft sich täglich die Versorgungskrise. Nicolás Maduro macht den gefallenen Ölpreis und einen Wirtschaftskrieg des Westens dafür verantwortlich. (dpa)

