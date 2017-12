Tausende Israelis demonstrieren gegen Korruption

Quelle: www.globallookpress.com Tausende Israelis demonstrieren gegen Korruption (Archivbild)

Tausende Israelis haben am Samstagabend erneut gegen Korruption demonstriert. In Tel Aviv zogen Demonstranten über den Rothschild-Boulevard im Stadtzentrum und forderten den Rücktritt des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Die Proteste fanden das vierte Wochenende in Folge statt.