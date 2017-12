Ägyptischer Popdiva droht Haftstrafe wegen Äußerungen über den Nil

Quelle: Reuters Ägyptischer Popdiva droht Haftstrafe wegen Äußerungen über den Nil (Symbolbild)

Wegen herabsetzender Äußerungen über den Fluss Nil steht seit Samstag eine ägyptische Popdiva in Kairo vor Gericht. Die Richter haben die Verhandlung gegen Sherine Abdel-Wahab bei der ersten Sitzung am Samstag allerdings auf den 30. Januar vertagt und den Fall einem anderen Gericht übergeben. Die Ägypter sehen ihre Identität sehr eng mit dem Nil verknüpft. In dem Land gilt der Strom als der Ursprung der Bevölkerung – das Schicksal des Flusses ist auch das des Landes.