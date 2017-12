Italiens Parlament macht Weg frei für Wahlen

In Italien ist der Weg frei für die Auflösung des Parlaments und damit Neuwahlen. Der Senat billigte am Samstag mit 140 zu 97 Stimmen den Haushalt für das kommende Jahr. Zuvor hatte bereits das Abgeordnetenhaus zugestimmt. In diesen Tagen könnte auch das Datum für die anstehenden Wahlen festgesetzt werden.