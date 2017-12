Bundesbank schließt staatliches Digitalgeld vorerst aus

Quelle: www.globallookpress.com Bundesbank schließt staatliches Digitalgeld vorerst aus (Symbolbild)

Das Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele hat die Einführung einer staatlichen Kryptowährung im Euroraum vorerst ausgeschlossen. "Digitales Zentralbankgeld analog zu Bargeld ist momentan nicht in Sicht", sagte er der Wirtschaftszeitung "Euro am Sonntag". "Allerdings gibt es eine breite Debatte über den Nutzen von digitalem Zentralbankgeld in einem geschlossenen System, wie etwa bei dem Prototypen, den wir zusammen mit der Deutschen Börse entwickelt haben."