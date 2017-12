SpaceX-Raketenstart löst Ufo-Alarm in Los Angeles aus

Ein helles Objekt hat an der US-Westküste für viel Aufhebens gesorgt. Am Freitag erhellte es den Nachthimmel über der US-Metropole Los Angeles und zog eine spektakuläre Rauchwolke hinter sich her. Spekulationen im Internet über ein außerirdisches Flugobjekt wurden zum Leidwesen aller Ufo-Enthusiasten rasch enttäuscht: Es handelte sich um einen Start einer "Falcon 9"-Rakete der privaten Raumfahrtfirma SpaceX.