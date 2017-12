Mindestens 32 Tote bei Busunglück in Indien

Quelle: Reuters Mindestens 32 Tote bei Busunglück in Indien (Symbolbild)

Ein Busunglück in Indien hat am Samstag mindestens 32 Menschen das Leben gekostet. Das Fahrzeug kam im Bundesstaat Rajasthan im Nordwesten des Landes von einer Brücke ab, durchbrach das Geländer und fiel in einen Fluss. Bei dem Absturz aus fast 30 Metern höhe kamen mindestens 32 Menschen ums Leben. Sieben Insassen kamen mit Verletzungen davon.