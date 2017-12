Vier Pfoten und zwei Schnauzen: Janus-Kätzchen aus Südafrika lebt trotz Fehlbildung

Seit Mitte Dezember lebt in Südafrika ein ungewöhnliches Kätzchen. Das Tier kam mit vier samten Pfötchen, einem Schwanz, zwei spitzen Ohren und zwei Schnauzen zur Welt. Seine zwei Geschwister sahen dagegen wie ganz gewöhnliche Katzen aus. Die Besitzer vertrauten das Janus-Baby der Obhut einer Pflegerin an, die anonym bleiben wollte. Sie taufte den Zögling auf Bettie Bee und legte ihm ein Facebook-Profil an.