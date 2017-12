Starker Schneefall verwandelt weite Teile Griechenlands in Winterlandschaft

Quelle: Reuters Starker Schneefall verwandelt weite Teile Griechenlands in Winterlandschaft (Archivbild)

Starke Schneefälle haben weite Teile Nord- und Mittelgriechenlands in eine Winterlandschaft verwandelt. Hunderte Autofahrer mussten die ganze Nacht zum Samstag hindurch in einem Riesenstau rund 100 Kilometer nördlich von Athen ausharren. Mehrere Lastwagen waren auf dieser wichtigen Nord-Süd-Achse auf vereister Fahrbahn steckengeblieben. Das Problem konnte erst am frühen Samstagmorgen behoben werden. Auch dann floss der Verkehr nur zäh.