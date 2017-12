Wissenschaftler benennen Australische Küstenspinne nach Bob Marley

Quelle: www.globallookpress.com Wissenschaftler benennen Australische Küstenspinne nach Bob Marley (Symbolbild)

Eine australische Küstenspinne ist nach dem Reggae-Musiker Bob Marley benannt worden. Zum verbindenden Element wurde allerdings nicht das Aussehen. Desis bobmarleyi erhielt ihren Namen wegen eines Songs des Jamaikaners: "High Tide or Low Tide" (auf Deutsch: "Flut oder Ebbe"). Die im Jahr 2009 an der Nordostküste Australiens entdeckten Tiere halten sich in der Gezeitenzone vor dem Great-Barrier-Riff auf und machen sich den Wechsel von Ebbe und Flut für die Jagd zunutze.