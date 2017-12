Ehemaliger US-Soldat wegen Anschlagsplan in San Francisco angeklagt

Quelle: www.globallookpress.com Ehemaliger US-Soldat wegen Anschlagsplan in San Francisco angeklagt

Die US-Sicherheitsbehörde FBI hat in Kalifornien einen ehemaligen Marinesoldaten festgenommen, der für den ersten Weihnachtsfeiertag einen Terroranschlag in San Francisco geplant haben soll. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die US-Medien am Freitag veröffentlicht haben. Das FBI wirft dem Verdächtigen den Versuch vor, eine ausländische Terrororganisation zu unterstützen.