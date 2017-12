Dänemark verschärft Kontrollen an Grenze zu Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com Dänemark verschärft Kontrollen an Grenze zu Deutschland

Dänemark verschärft seine Kontrollen an den Grenzübergängen nach Deutschland. Das ist Teil des Haushalts, den das Parlament in Kopenhagen am Freitagabend verabschiedet hat. An allen Grenzübergängen sollen nun automatische Nummernschild-Scanner aufgebaut werden. An den fünf großen Übergängen werden laut Nachrichtenagentur Ritzau zudem Kontrollhäuschen aufgestellt.