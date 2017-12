Innenministerien: Weniger Abschiebungen und freiwillige Ausreisen 2017

© Wikipedia Hauptsitz des Bundesministeriums des Innern in Berlin

Trotz verstärkter Bemühungen, abgelehnte und ausreisepflichtige Asylbewerber in ihre Heimat zurückzuschicken, haben die meisten Bundesländer in diesem Jahr weniger Menschen abgeschoben als 2016. Auch die Zahl geförderter freiwilliger Ausreisen ging in fast allen Ländern zurück, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Innenministerien ergab.