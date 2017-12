Internationale Organisation für Migration: Weniger Migranten nach Europa geflüchtet und weniger Tote

Weltweit sind bis kurz vor Weihnachten mindestens 5362 Menschen auf der Flucht ums Leben gekommen, deutlich weniger als zum gleichen Zeitpunkt in den vergangenen zwei Jahren. 2016 registrierte die Internationale Organisation für Migration (IOM) bis zum 22. Dezember 7807 Tote, im Jahr davor 6076 Tote, wie sie am Freitag in Genf berichtete. Experten sind überzeugt, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt.