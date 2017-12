Misogyner Hotelbesitzer hängt Schild „Frauen nicht willkommen“ auf - kein Verstoß gegen Gesetz

Der Besitzer eines kleinen Privathotels in der britischen Stadt Kingston upon Hull hat an die Tür seines Hauses ein umstrittenes Schild gehängt. Darauf steht "Frauen sind nicht willkommen" (Women Are Not Welcome). "Ich kann alles tun, was ich will. Ich bin sicher, dass wenn ich 'Kein Zugang für Frauen' geschrieben hätte, wäre das illegal. Aber man kann 'Frauen sind nicht willkommen' sagen", teilte der 53-jährige John Dixon Hart mit.