Australien zieht Luftwaffe aus dem Irak ab

Die australische Regierung will ihre Luftwaffe aus dem Irak abziehen. Sechs Kampfflugzeuge vom Typ F/A-18 Super Hornet würden die Region verlassen, sagte Verteidigungsministerin Marise Payne am Freitag. Die australische Luftwaffe hatte sich drei Jahre lang an Einsätzen gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) im Irak und Syrien beteiligt.