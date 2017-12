Grenzwächter retten Schildkröte aus Kokain-Netz

Quelle: www.globallookpress.com Grenzwächter retten Schildkröte aus Kokain-Netz

Man muss nicht immer drogenabhängig sein, um in eine Kokainfalle zu geraten: US-amerikanische Grenzwächter haben im Pazifischen Ozean eine Schildkröte gerettet, die sich in einem Netz aus Kokain-Päckchen verfangen hatte. Das Tier wurde am 19. November gefunden.