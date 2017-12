Mädchen aus Kanada bittet Weihnachtsmann: "Nimm meinen Bruder!"

© www.cbc.ca Mädchen aus Kanada bittet Weihnachtsmann: "Nimm meinen Bruder!"

Mit einer Nachricht, die aus der Luft betrachtet wie der Notruf nach einem Flugzeugabsturz wirkt, hat ein Mädchen aus Kanada den Weihnachtsmann um Hilfe gebeten. "Santa stop here" (Weihnachtsmann, halte hier an) schrieb die Neunjährige in roten Großbuchstaben in den Schnee vor ihrem Haus in Neufundland, wie der TV-Sender CBC am Dienstag berichtete.