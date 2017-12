Zahl der Toten bei Brand in Fitnesskomplex in Südkorea auf 28 gestiegen

Nach der Brandkatastrophe in einem achtstöckigen Fitnesskomplex in Südkorea ist die Zahl der Todesopfer nach Medienberichten auf 28 gestiegen. Die meisten Opfer seien in einer Badeeinrichtung mit Sauna im zweiten und dritten Stockwerk "eingeschlossen" gewesen, berichtete der südkoreanische Rundfunksender KBS am Donnerstag. Warum die Menschen nicht entkommen konnten, war zunächst unklar.