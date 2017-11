USA weiten Krieg gegen Taliban in Afghanistan aus: Erstmals Bomben auf Drogenfabriken abgeworfen

Quelle: www.globallookpress.com

Piloten der US-Luftwaffe haben in der Nacht auf Montag in Afghanistan zum ersten Mal Bomben auf mehrere Drogenfabriken abgeworfen. Das bestätigte der Oberbefehlshaber der Nato- und der US-Streitkräfte im Land, General John Nicholson, in einer landesweit übertragenen Pressekonferenz am Montagnachmittag (Ortszeit). Der gemeinsame Einsatz mit afghanischen Streitkräften in der südafghanischen Provinz Helmand habe es gezielt auf die finanziellen Ressourcen der radikalislamischen Taliban abgesehen.