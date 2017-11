Macht nicht nur wach, sondern auch schnell: London will Kaffee für Antrieb von Bussen nutzen

Quelle: www.globallookpress.com

Die Verkehrsbehörde Transport for London (TfL), die seit 2001 das Verkehrssystem in London koordiniert, hat ihre Pläne bekanntgemacht, ein weiteres unkonventionelles Mittel für den Antrieb der Busse in der britischen Hauptstadt zu benutzen. Die Behörde will Biokraftstoff aus dem Kaffeesatz erzeugen.