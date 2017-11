Oberstes Gericht Kenias: Präsidentschaftswahl muss nicht erneut wiederholt werden

Quelle: Reuters Der oberste Richter Kenias David Maraga

Das Oberste Gericht Kenias hat die jüngste Wiederholung der Präsidentschaftswahl für gültig erklärt. Der oberste Richter David Maraga erklärte am Montag in Nairobi, die Beschwerden gegen die Wiederholung der Wahl seien abgewiesen. Damit wird es in dem ostafrikanischen Staat keinen erneuten Urnengang geben. Präsident Uhuru Kenyattas Wahlsieg ist trotz eines Wahlboykotts der Opposition somit bestätigt. Er soll am 28. November seinen Amtseid leisten.