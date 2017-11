Chișinăuer ignorieren Referendum über Amtsenthebung des Bürgermeisters wegen Korruptionsverdacht

© Wikipedia Chișinăuer ignorieren Referendum über Amtsenthebung des Bürgermeisters wegen Korruptionsverdacht

Am Sonntag fand in der moldawischen Hauptstadt ein Plebiszit über die Entlassung des Chișinăuer Bürgermeisters Dorin Chirtoacă statt, nachdem er mehrmals der Überschreitung seiner Befugnisse und der Verwicklung in Korruptionsgeschäfte bezichtigt worden war. Obwohl die Mehrheit der Bürger sich für Chirtoacăs Amtsenthebung aussprach, wurden die Ergebnisse des Referendums wegen der niedrigen Beteiligungsquote nicht anerkannt.