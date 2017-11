Während Brexit-Gespräche stocken: Britische Familien erleiden finanzielle Verluste seit Referendum

Quelle: www.globallookpress.com

Während die Brexit-Verhandlungen immer noch stocken, muss jede britische Familie seit dem Referendum über den EU-Austritt Einbußen in Höhe von 404 Pfund Sterling (453 Euro) jährlich hinnehmen. Dies stellt eine Studie des Zentrums für wirtschaftliche Leistung der London School of Economics and Political Science fest.