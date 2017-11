Rocken ohne Männer: Erstes Musikfestival nur für Frauen und Nicht-Männer in Schweden gegründet

Quelle: www.globallookpress.com

In Schweden wurde das erste männerfreie Festival angekündigt. Die erste Musikveranstaltung ohne Männer sei die Antwort auf sexuelle Übergriffe bei Konzerten und soll Ende nächsten Sommers abgehalten werden. Ironischerweise wurde die Ankündigung am 19. November, am Internationalen Männertag veröffentlicht.