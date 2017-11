Streiks auf griechischer Insel Lesbos wegen schlimmer Lage in Flüchtlingslagern

Quelle: www.globallookpress.com Streiks auf griechischer Insel Lesbos wegen schlimmer Lage in Flüchtlingslagern

Aus Protest gegen die dramatische Lage in den Flüchtlingslagern auf Lesbos sind die meisten Geschäfte, die Schulen und die Kommunalbehörden auf der griechischen Ostägäis-Insel am Montag geschlossen geblieben. Zu dem Generalstreik hatte der Bürgermeister der Inselhauptstadt Spyros Galinos aufgerufen. Am Vormittag gingen Hunderte Menschen auf die Straßen.