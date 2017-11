Nach tödlichem Autounfall: Alkoholverbot für US-Soldaten in Japan erlassen

Quelle: www.globallookpress.com Donald Trump hält eine Rede vor US-Soldaten in Japan

Der Pressedienst des US-amerikanischen Militärs in Japan hat das verhängte Verbot des Alkoholkonsums für US-Soldaten auf den Okinawa-Inseln bekanntgegeben. Die Prohibition sei in Zusammenhang mit einem tödlichen Autounfall eingeführt worden, in den ein angetrunkener US-Soldat verwickelt gewesen sein soll.