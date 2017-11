Klima hat bei der NASA noch Priorität - Klima-Satellit erfolgreich ins All gestartet

© jpss.noaa.gov Klima bei der US-Raumfahrtbehörde NASA doch Priorität - Klima-Satellit erfolgreich ins All gestartet

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat einen Satelliten zur Messung von Klima- und Wetterdaten ins All geschickt. JPSS-1 sei in der Nacht zum Samstag erfolgreich an Bord einer Rakete von der Vandenberg Airforce-Basis in Kalifornien gestartet, teilte die Nasa mit.