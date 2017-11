Syrische Regierungstruppen erobern eine der letzten IS-Bastionen im Land zurück

© Wikipedia Syrische Regierungstruppen erobern eine der letzten IS-Bastionen im Land zurück

Die Stadt Al-bukamal an der Grenze zum Irak wurde Sonntag durch die syrische Armee und Verbände aus dem Libanon, dem Irak und dem Iran eingenommen. In der vergangenen Woche waren russische Langstreckenbomber in der strategisch bedeutenden Gegend im Einsatz.