Israel will 40.000 afrikanische Flüchtlinge in Drittländer abschieben

Quelle: www.globallookpress.com Israel will 40.000 afrikanische Flüchtlinge in Drittländer abschieben

Israel will rund 40.000 im Land verbleibende afrikanische Flüchtlinge in Drittländer abschieben. Dies kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Sonntag bei einer Sitzung seiner Regierung in Jerusalem an. Israel betrachtet die vor allem aus Eritrea und dem Sudan stammenden Flüchtlinge als illegale Einwanderer. Asylanträge werden nur in extrem seltenen Fällen gebilligt.