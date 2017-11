Madrider Prado-Museum feiert Geburtstag mit freiem Eintritt und Konzert

Der Madrider Prado begeht seinen 198. Geburtstag - und Kunstbegeisterte aus aller Welt dürfen mitfeiern: Von 10.00 bis 19.00 Uhr sei der Eintritt am Sonntag für alle Besucher frei, berichtete die Nachrichtenagentur Europa Press am Samstag. Zudem finde am Sonntagabend im Auditorium des weltberühmten Museums ein Konzert mit zeitgenössischer Musik statt, teilte der Prado mit.