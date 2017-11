Wohnhausbrand in Peking: 19 Tote, "Verdächtige" festgenommen

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Peking sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere wurden verletzt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, war der Brand am späten Samstagnachmittag in einem Gebäude im Dorf Xinjian im südlichen Außenbezirk Daxing ausgebrochen. 14 Einheiten der Feuerwehr mit 34 Feuerwehrwagen konnten die Flammen nach drei Stunden löschen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.