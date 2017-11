Harte Landung von Airlander: Zeppelin verliert Gas und stürzt ab

Harte Landung von Airlander: Zeppelin verliert Gas und stürzt ab

Das weltweit größte Luftfahrzeug ist am Samstag auf ein Feld in der englischen Grafschaft Bedfordshire abgestürzt. Der Zeppelin vom Typ Airlander 10 löste sich vom Ankermast los und streifte mehrere in der Nähe stehende Bäume. Dadurch wurde seine Hülle aufgeschlitzt, sodass das Helium, mit dem der Ballon gefüllt war, durch die Lecks entwich. Die 20 Tonnen schwere Gondel ging beim Sturz auch kaputt.