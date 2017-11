Russische Militärs veranstalten Sportfest für Schüler in Aleppo

Quelle: Sputnik Russische Militärs veranstalten Sportfest für Schüler in Aleppo (Archivbild)

Russische Armeeangehörige aus dem Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien haben in Aleppo ein Sportfest für Schüler veranstaltet. Der Event fand in einer Schule im Vorort Scheich Nadschar statt. Nach Angaben der Schulleitung waren sowohl die Kinder als auch die Militärs von dem Fest völlig begeistert.