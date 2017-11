Ökostrom-Rekord in Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com Ökostrom-Rekord in Deutschland (Symbolbild)

Immer mehr Elektrizität in Deutschland wird aus erneuerbaren Energien erzeugt. Der Eon-Konzern hat nun Rekordzahlen für das bisherige Jahr veröffentlicht. Bis Mitte November soll demnach so viel Strom aus erneuerbaren Quellen in einem Jahr erzeugt worden sein wie nie zuvor.