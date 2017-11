Vorsicht bei Urlaubsplanung: Karte der gefährlichsten Länder für Touristen veröffentlicht

© www.travelriskmap.com Karte der gefährlichsten Länder für Touristen veröffentlicht

Die Organisation International SOS and Control Risks hat eine Weltkarte veröffentlicht, die zeigt, wie touristenfreundlich die jeweiligen Länder sind, und ob es sich lohnt, sie zu besuchen. Wenn Sie eine Reise für das Jahr 2018 planen, machen Sie sich am besten mit der Karte vertraut. Schließlich will jeder intakt und mit all seinen Wertsachen aus dem Urlaub zurückkommen.