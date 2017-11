Russland stimmt im UN-Sicherheitsrat gegen Japans Resolution zu OPCW-Mission in Syrien

Russland hat am Freitag im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erneut ein Veto gegen eine Verlängerung der Untersuchungen zum Einsatz von Chemiewaffen in Syrien eingelegt. Damit scheiterte ein versuch Japans, das am Freitag auslaufende Mandat des sogenannten Joint Investigative Mechanism (JIM) um 30 Tage zu verlängern.