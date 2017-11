Mailänder Polizisten halten Hanf-Mühle für Bombe

Quelle: www.globallookpress.com Mailänder Polizisten halten Hanf-Mühle für Bombe

Eine vermeintliche Bombe vor dem Gerichtsgebäude in Mailand hat sich am Freitag als etwas vollends anderes erwiesen. Nach dem Fund am Nachmittag sperrten Polizisten den Bereich in der Innenstadt der norditalienischen Metropole weiträumig ab und alarmierten ein Räumkommando. Die Experten untersuchten das Metallobjekt, das für eine Handgranate gehalten worden war.