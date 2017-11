Letzter großer IS-Rückzugsort im Irak befreit

© Wikipedia Rawa

Irakische Regierungstruppen haben eigenen Angaben zufolge den letzten größeren Rückzugsort der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in dem Land erobert. «Die irakischen Kräfte haben die Stadtviertel von Rawa komplett befreit», teilte der Leiter der Offensive auf die westirakische Stadt am Euphrat, Generalleutnant Abdul Amir Raschid Jaralah, am Freitag mit. Nun würde Rawa nach letzten Widerstandsnestern der Dschihadisten durchkämmt.