China baut Aluminiumwerk für 1,36 Milliarde Euro in mittelasiatischem Tadschikistan

China will im zentralasiatischen Tadschikistan für 1,6 Milliarden US-Dollar (1,36 Milliarde Euro) ein Hightech-Aluminiumwerk errichten und so seinen Einfluss in dem Land ausbauen. Der staatliche Aluminiumkonzern Talco und das chinesische Unternehmen Yunnan Construction hätten einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet, teilte Talco am Freitag in Tadschikistans Hauptstadt Duschanbe mit.