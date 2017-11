US-Ärzte: Vermutlich erster Todesfall wegen Marihuana-Konsum registriert

Quelle: www.globallookpress.com US-Ärzte: Erster Todesfall wegen Marihuana-Konsum registriert

Ärzte aus dem US-Bundesstaat Colorado behaupten, dass sie den ersten Todesfall registriert haben, der durch eine Cannabis-Überdosis verursacht wurde. Eine Studie zu diesem Thema wurde in der Zeitschrift Clinical Practice and Cases in Emergency Medicine veröffentlicht.