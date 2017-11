UN stocken Blauhelm-Mission in Zentralafrikanischer Republik auf

Die Vereinten Nationen stocken ihre Friedensmission in der Zentralafrikanischen Republik auf. 900 zusätzliche Blauhelmsoldaten sollen in das Land entsandt werden, entschied der UN-Sicherheitsrat am Mittwoch in New York per Resolution. Derzeit sind im Rahmen der sogenannten Minusca-Mission bereits knapp 13.000 Blauhelmsoldaten und Polizisten in dem krisengeplagten und armen Land.